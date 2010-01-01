Добро пожаловать на сайт Школы Системной Соционики!

Соционика — молодая и перспективная наука, которая изучает информационное взаимодействие психики и окружающего мира с точки зрения моделирования.

Соционика возникла в 70-х годах ХХ века благодаря гениальной догадке литовского исследователя Аушры Аугустинавичюте.

Основное отличие соционики от других наук о человеке состоит в применении модельного подхода к обработке информации психикой.

Модель, предложенная Аушрой и в дальнейшем усовершенствованная группой киевских социоников, аналогична моделям в естественных науках. Она представляет собой схематический заместитель такого сложного реального объекта, как психика человека. Несмотря на свою простоту, она поразительно глубоко и точно объясняет ряд феноменов психологии и социологии.

Практическая область применения соционики широка и лежит в областях: проблем личности, личностной совместимости, профориентации, коммуникации и многих других.

К сожалению, в настоящее время в соционике сложилась ситуация, когда многие соционики сознательно или неосознанно не пользуются тем мощным инструментом, который дала нам Аушра Аугустинавичюте - модель А. Любые неувязки теоретических посылок с практикой пытаются увязать «наворачиванием» теоретических схем без достаточного изучения явления в рамках существующей модели, а зачастую, нарушая научные методологические принципы.

Существование данного сайта ставит целью изложить подход Школы системной соционики (Киев, Украина). Основной упор в нашей работе делается на практическую сторону — достоверное определение ТИМ, использование соционики на практике, создание и усовершенствование соционических технологий.

Наш лозунг — «Практика — критерий истины».

Любая теория должна быть работоспособной! Мы здесь, чтобы дать желающим возможность увидеть то, что соционика работает и показать как она работает, а также приоткрыть завесу непознанного…